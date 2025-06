Tragedia a Marsala, bimba di tre anni muore in vacanza

di: Redazione - del 2025-06-11

Una bimba di tre anni di Vittoria in vacanza a Marsala con i propri genitori è deceduta colpita da un malore. Quella che doveva essere una tranquilla vacanza si è trasformata in un dramma straziante. Una bambina di appena tre anni si è spenta all’improvviso, colpita da un malore fatale. Inutile la corsa disperata al pronto soccorso, tutti i soccorsi effettuati per salvarle la vita sono stati vani.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Vittoria, dove domani si svolgeranno i funerali. Colpita dalla tragedia anche la città di Marsala per questo grave dramma.