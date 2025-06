Truffa all'Inps, immigrata all'estero con pensione Italiana. Sentenza di non luogo a procedere per una donna di Santa Margherita di Belice

del 2025-06-11

La Guardia di Finanza di Sciacca aveva scoperto una truffa ai danni dello Stato perpetrata da una donna nata a Santa Margherita di Belice ma residente in Argentina. La Signora aveva chiesto ed ottenuto un assegno sociale dall'Inps, dichiarando falsamente di avere una residenza fissa in Italia, condizione necessaria per ottenere e mantenere l'assegno sociale. Una truffa da oltre 13 mila euro visto che la donna riscuoteva assegni mensili pari ad euro 440,00.

I militari avevano accertato che la donna, dopo avere ottenuto in modo corretto la pensione con i requisiti previsti, invece di rimanere in Italia come previsto dalle norme, si trasferiva in Argentina. Le normative invece prevedono che i beneficiari della pensione sociale restino sul territorio italiano, e se si allontanano per più di 30 giorni lo comunichino all'Inps.

La donna difesa dall'Avvocato Giuseppe Buscemi, veniva denunciata alla Procura della Repubblica di Sciacca, è indagata per l'indebita percezione di erogazioni pubbliche. La pena per questi reati è della reclusione da sei mesi a quattro anni, oltre al risarcimento dei danni. Nel corso del processo svoltosi presso il Tribunale Penale di Sciacca, il difensore della donna Avv. Buscemi aveva dimostrato, che l'imputata non è stata correttamente avvisata del processo e non ha potuto partecipare personalmente alla difesa, quindi vi era agli atti un difetto di notifica.

Precisava il legale che la riforma Cartabia prevede che, ove non possa essere dichiarata l’assenza dell’imputato non presente in giudizio il Giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato. Con Sentenza del 10 giugno 2025 il Giudice dichiarava non doversi procedere nei confronti della Sig.ra F.M. per mancata conoscenza della pendenza del procedimento.

Per questi reati la legge è chiara: l’assegno sociale è una prestazione assistenziale non contributiva che l’INPS eroga a chi ha compiuto almeno 67 anni, è residente stabilmente in Italia e possiede redditi inferiori alla soglia prevista per legge. Inoltre, non è sufficiente avere la cittadinanza: è necessario dimostrare di risiedere effettivamente in Italia per almeno 10 anni continuativi, e soprattutto non assentarsi dal territorio nazionale per oltre 29 giorni consecutivi o 183 giorni complessivi in un anno, pena la revoca del beneficio.

Nel caso specifico, è stata emessa una Sentenza "di non doversi procedere" perchè nel corso del processo è stato dimostrato che l'imputata non è stata rintracciata e che il processo non poteva procedere in sua assenza.