Rimozione alghe porto Marinella, Lentini scrive alla Regione. Possibile intervento del Comune

Con Ordinanza Sindacale n. 35 del 6 giugno 2025, è stato disposto un intervento contingibile e urgente finalizzato alla rimozione della posidonia accumulata nell’area portuale di Marinella di Selinunte, a seguito dei lavori di dragaggio effettuati dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. I Tale provvedimento si è reso necessario a fronte della presenza anomala e massiccia di alghe, che ha generato miasmi maleodoranti e condizioni potenzialmente dannose per l’igiene pubblica, oltre a compromettere il decoro urbano in una località a forte vocazione turistica.

Si evidenzia come la Regione Siciliana, che nei mesi scorsi ha provveduto al dragaggio del porto, abbia accantonato la posidonia nelle adiacenze dell’area portuale già da diverso tempo, senza porre in essere, ad oggi, alcun intervento di rimozione. Proprio per questa grave inerzia, il Sindaco ha ritenuto necessario adottare la presente ordinanza, disponendo che l’Assessorato competente proceda entro quindici giorni alla rimozione dei materiali nel pieno rispetto dell’ambiente e a tutela della salute pubblica.

Qualora tale termine decorra senza alcun esito, l’Amministrazione comunale agirà in via sostitutiva a danno della Regione, con addebitamento integrale dei relativi costi a carico dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, al fine di ristabilire il decoro e la piena fruibilità dell’area portuale di Marinella di Selinunte.