di: Redazione - del 2025-06-10

Scontro stamattina sulla provinciale per Triscina all'altezza dell'incrocio fra due furgoni commerciali. Feriti entrambi i conducenti. La dinamica è ancora da comprendere. Sembra che a seguito della collisione sia stato colpito anche il semaforo. Come si evince dall'immagine uno dei due mezzi si è ribaltato. In aggiornamento...