Il lettore scrive, "Ennesimo atto vandalico in via XXIV maggio, chiediamo maggiori controlli durante la notte"

di: Redazione - del 2025-06-10

Continuano a giungere alla nostra redazione attraverso il numero WhatsApp 3515842841 segnalazioni su atti vandalici subiti dai residenti della via XXIV maggio.

"Ho trovato la macchina tutta rigata lato passeggero. Ho voluto mandare questa ennesima segnalazione per fermare questi atti vandalici in via XXVI maggio. Continuiamo ad essere molto preoccupati. Chiediamo maggiore controlli durante la notte".