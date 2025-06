Salemi, "Vasto Incendio del 2024", il comune conferisce encomio solenne al personale di Polizia locale, Vigili e Corpo Forestale

di: Redazione - del 2025-06-13

Nella giornata di ieri il sindaco del comune di Salemi Vito Scalisi, ha conferito attestati di encomio solenne al personale delle di Polizia Municipale, Vigili del Fuoco (distaccamenti di Castelvetrano, Marsala, Mazara) e Corpo Forestale, per il coraggio, la determinazione, la professionalità ed il senso del dovere dimostrati in occasione dell'incendio che interessato nei giorni 29 giugno-2 luglio 2024 la co.da Filci-Castagna.

Tra i destinatari dell'encomio solenne anche il Comandante del distaccamento forestale di Salemi ISP.Sup. Saverio Siino per la condotta posta in essere in occasione di un incendio che nel Luglio dello scorso anno ha attanagliato per tre giorni la città di Salemi. Il Comandante Siino ha coordinato le operazioni di spegnimento contribuendo in modo determinante alla messa in sicurezza di persone e beni e del ambiente circostante.

Encomio solenne al seguente personale del Corpo di P.M. di Salemi: Petralia Paoletta, Bacchi Giovanna, Cardillo Peter Leo, caruccio Ignazio, Favuzza Giuseppe, Grassa Nicola e Scalisi Antonella.