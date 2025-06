Era evaso dal carcere di Barcellona. Arrestato scafista latitante e tre complici a CVetrano dopo blitz dei Carabinieri

di: Redazione - del 2025-06-13

Un detenuto era evaso dal carcere di Barcellona Pozzo di Gotto lo scorso 9 marzo arrestato a Castelvetrano insieme a tre fiancheggiatori. Ricercato dalle forze dell'ordine dopo l'allarme scattato a seguito della segnalazione lanciata dalla polizia penitenziaria. L'uomo, di origine tunisina di circa 30 anni, Assem Loudhaief fuggì durante l'ora d'aria concessa quotidianamente nei cortili della struttura Casa Circondariale “Madia” di Barcellona Pozzo di Gotto. Era detenuto con la grave accusa di essere il capo di una banda di scafisti clandestini. L’extracomunitario, rinchiuso nel quinto reparto, fuggì tra vari gruppi di celle, arrampicandosi e scavalcando un muro fino a raggiungere il campo sportivo del carcere e, da qui, superando un’alta porta carraia dimostrando doti acrobatiche non da poco, raggiungendo la strada all’esterno e dileguandosi.

Giovedì 12 giugno nel tardo pomeriggio il blitz dei Carabinieri, ve ne avevamo parlato in un precedente articolo, hanno bloccato quattro persone a Castelvetrano. Decine di pattuglie hanno bloccato una vettura in via Selinunte all'altezza dell'incrocio con l'Ospedale di Castelvetrano. Due persone sono state bloccate sul posto mentre altre due sono state fermate nei pressi del Sistema delle Piazze. Tra gli arrestati il latitante Assem Loudhaief che era evaso lo scorso 9 marzo. I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano dopo la convalida dell'arresto lo hanno accompagnato in carcere.