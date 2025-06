Vita, Salvatore Mugno presenterà il 17 giugno il nuovo libro “La nascita della mafia”

di: Comunicato Stampa - del 2025-06-12

Sarà presentato a Vita, presso il Palazzo Daidone, in corso Garibaldi 109, martedì 17 giugno 2025 alle 17,30, il nuovo libro di Salvatore Mugno, Nascita della mafia. Storie di “uomini d’onore” istruite in Sicilia (1838-1846) da Pietro Calà Ulloa, il Procuratore generale del Re che scoprì la piovra (Palermo, Navarra Editore, 2025, pp. 480).

L’autore converserà con lo storico Vito Tibaudo e col critico letterario e saggista Rosario Atria. Saranno presenti il Sindaco Giuseppe Riserbato e l’Assessora alla Cultura Maria Eleonora Ditta. L’incontro, patrocinato anche dalla Pro Loco Vitese, sarà condottodal giornalista Elio Indelicato. Maria Scavuzzo e Chiara Cappello leggeranno delle pagine del libro, che contiene, tra l’altro, molti riferimenti a storie e personaggi del piccolo Municipio e di quelli limitrofi di Calatafimi e Salemi.

Ecco un brano del volume relativo al centro che ospita la manifestazione: «La “colpevole associazione” (…) Ulloa utilizza questa locuzione in una missiva del 5 settembre 1838 indirizzata al Luogotenente Generale della Sicilia “In torno alla colpevole associazione, il di cui scopo è di promuovere e coprire i furti abigearii”. Si trattava di un gruppo di soggetti, quasi tutti del piccolo Comune di Vita, distante circa trenta chilometri da Trapani, rispetto al quale il magistrato aveva impartito “le più severe e segrete ingiunzioni per venir in chiaro dei rei, delle loro aderenze, dei loro mezzi, delle loro speranze d’impunità”», cit. p. 117).