Castelvetrano, presto una nuova sede del Centro per l'Impiego. Scala: “Oltre 900 mila euro per favorire l'occupazione e promuovere al meglio le politiche attive di lavoro”

di: Comunicato Stampa - del 2025-06-12

Novecentoventicinquemila euro al Comune di Castelvetrano nell'ambito del programma di potenziamento infrastrutturale delle sedi dei Cpi, previsto dal "Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive per il lavoro". A seguito di un accordo sottoscritto tra il Dipartimento regionale Lavoro e il Comune di Castelvetrano, il Centro per l'Impiego avrà una nuova sede all'interno di un immobile di proprietà comunale tra via Giovanni Gentile e via Virgilio Titone.



“Ringraziamo l'assessore regionale Nuccia Albano per l'impegno nel portare avanti il Piano per il potenziamento dei Cpi in Sicilia ed in particolare nel territorio Trapanese – dichiara Giacomo Scala,

segretario DC provincia Trapani -. I centri per l'impiego sono strumenti chiave per favorire l'occupazione, facilitare l'inserimento lavorativo e promuovere politiche di sviluppo delle competenze, contribuendo così alla crescita economica e sociale dell'Isola. In provincia di Trapani, dopo questo accordo, sarà la volta di quelli con le amministrazioni di Alcamo, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani, se concludono l'iter amministrativo così come ha fatto, con merito, il Comune di Castelvetrano. Un ringraziamento al sindaco Giovanni Lentini, al nostro assessore Rosalia Ventimiglia e al gruppo della DC di Castelvetrano. Si tratta di un piano di potenziamento che tiene conto delle esigenze di

tutti i cittadini, al di là della collocazione politica delle amministrazioni coinvolte”.