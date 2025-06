Sabato 14 giugno l'ultimo saluto a Mary Bonanno nella Chiesa Maria Ss. Annunziata (Badia)

di: Redazione - del 2025-06-12

Si celebreranno sabato 14 giugno alle ore 10 i funerali di Mary Bonanno, presso la Chiesa Maria Ss. Annunziata (Badia), luogo molto frequentato dalla donna per via del suo impegno da catechista.

Oggi, presso il Policlinico di Palermo, sono stati effettuati gli esami autoptici sulla salma che giungerà venerdì 13 intorno alle 19 nella Chiesa Maria Ss. Annunziata. Dalle 21 alle 22:30 avverrà una veglia di preghiera per Mary Bonanno. Per quanto concerne i funerali di Francesco Campagna non è stata comunicata la data, con ogni probabilità la prossima settimana.