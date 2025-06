Mary Bonanno, effettuati gli esami autoptici sul corpo. In serata la salma a Castelvetrano. Il Sindaco comunica il lutto cittadino

di: Redazione - del 2025-06-13

Sono stati effettuati gli esami autoptici sul corpo di Mary Bonanno, la 49enne, uccisa dal marito, Francesco Campagna, che poi si è tolto la vita gettandosi in un cortile interno, dell'abitazione di via IV aprile. Due colpi in testa, con una grossa chiave inglese, e 35 coltellate, riporta il GdS nella versione online - dal cuore sino ad arrivare all’addome. Sono questi i primi risultati che emergono dall’autopsia che è stata eseguita ieri mattina, all’istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo, sulla salma di Mary Bonanno, la cinquantenne uccisa dal marito Francesco Campagna, venerdì scorso.

La donna, pare abbia provato a fuggire, cadendo dalle scale. La caduta le avrebbe causato una rottura al femore e alla mandibola, poi si sarebbe rifugiata nel garage e subito dopo nell’androne della palazzina, dove poi è stata trovata priva di vita. A quel punto Francesco Campagna, il 55enne marito della vittima, l’avrebbe prima stordita con due colpi di chiave inglese, un colpo in fronte e uno al capo, poi accoltellata al torace, all’addome e in altri punti cruciali nella parte alta del corpo. L'uomo si è poi suicidato.

La salma della donna giungerà oggi venerdì 13 intorno alle 19 nella Chiesa Maria Ss. Annunziata. Dalle 21 alle 22:30 avverrà una veglia di preghiera per Mary Bonanno.

Intanto il Sindaco di Castelvetrano, ha emanato il lutto cittadino: "Domani, nel giorno dei funerali di Mary Bonanno, la città di Castelvetrano si ferma. Con profonda commozione e indignazione, l’Amministrazione comunale proclama il lutto cittadino per onorare la memoria della giovane donna vittima di femminicidio (Ordinanza sindacale N. 37 del 13-06-2025). Il nostro pensiero va ai familiari, agli amici e a tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata. Mary non è un caso di cronaca: è una ferita aperta nel cuore della nostra comunità. Castelvetrano rende omaggio alla sua memoria, ma allo stesso tempo si impegna a fare di più per educare, prevenire, proteggere. Che il suo nome, così come quello di quello di Daniela e di Maria e di tante, troppe donne, non vengano dimenticati. Che il loro sacrificio diventi impegno e cambiamento.

In segno di rispetto e solidarietà, l’ordinanza prevede:

• La proclamazione del lutto cittadino per il giorno 14 giugno 2025, in concomitanza con i funerali che si svolgeranno alle ore 10:00 nella Chiesa Maria SS. Annunziata (Badia)

• L'esposizione della bandiera a mezz'asta nella sede comunale, in segno di lutto;

• La sospensione di ogni attività lavorativa degli uffici del Comune fino alla conclusione della cerimonia funebre, nell'arco di vigenza del lutto cittadino;

• La chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con l'abbassamento delle serrande dalle ore 10:00, in concomitanza con lo svolgimento dei funerali;

• La sospensione di attività ludiche, ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della giornata, in concomitanza con lo svolgimento dei funerali; Uniti nel dolore, ma anche nella volontà di cambiare e di fermarci a riflettere".