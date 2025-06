Auto contro vetrina ufficio nota agenzia finanziaria, donna trasportata in ospedale

di: Redazione - del 2025-06-13

Poco dopo le 11:30 a Castelvetrano, una Fiat Panda, è andata ad impattare contro la vetrina dell'ufficio di una nota agenzia finanziaria. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, la vettura ha investito un'anziana donna di 90 anni che è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano.

Alla guida della vettura che ha perso il controllo salendo sul marciapiede ed investendo l'anziana, un uomo di nazionalità straniera. Sul posto per i rilevamenti ed accertare l'esatta dinamica dell'incidente, gli agenti della squadra infortunistica della Polizia Municipale di Castelvetrano.

In aggiornamento