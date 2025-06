Festa di San Giovanni, tutto pronto per la Rievocazione storica. Previsti eventi tra musica, spettacoli ed eventi

di: Comunicato Stampa - del 2025-06-20

L’Associazione “La Perla Imperiale” vi invita ad un altro evento importante all’Ottava edizione della “Rievocazione Storica di San Giovanni Battista”Castelvetrano. La manifestazione, che si inserisce all’interno di un vasto programma in occasione delle festività del Santo Patrono di Castelvetrano, avrà luogo sabato 21 Giugno 2025, con inizio alle ore 19.00 partenza dalla chiesa di San Domenico.

La manifestazione, frutto di passione e dedizione di cittadini che sfileranno in abiti storici, creando dei quadri viventi sulla storia di San Giovanni, dalla sua nascita fino alla proclamazione di santo patrono a Castelvetrano dove farà rivivere ai presenti l’atmosfera storica del periodo Rinascimentale del Procuratore e Governatore per eccellenza Don Pietro Filingieri per nostri Eccellentissimi Signori Donna Giovanna e Don Nicolò D’Aragona Pignatelli, Duchi di Terranova e Principi di Castelvetrano.

Ospiti all’evento:

Musici, Sbandieratori, I Tamburinai della Città di Castellammare del Golfo, Musici “Castrum Veteranum” Città di Castelvetrano, Musici e Sbandieratori Città di Caccamo, Gruppi Cortei Storico, Gruppo Storico Rievocativo La Perla Imperiale – Castelvetrano, Gruppo Storico Ventimiglia APS Montelepre e Associazione Danza “Dea”.

Il percorso è il seguente, inizio alle ore 19.00 dalla Chiesa di San Domenico, Via Milazzo, Via Vito Lipari, Via Vittorio Emanuele, Piazza Principe di Piemonte, Sistema delle Piazze, Via Fra Pantaleo, Piazza Regina Margherita, per finire d’avanti la chiesa di san Giovanni con i festeggiamenti di Danze d’epoca a cura dell’associazione Ventimiglia APS Montelepre e diversi spettacoli di musici e sbandieratori, delle associazioni Castrum Veteranum e il gruppo di musici e sbandieratori della città di Caccamo.

L’ Associazione “La Perla Imperiale” e l’Associazione di Danza “Dea” inoltre sono lieti di invitarvi a partecipare sempre giorno 21 Giugno alle ore 21 all’interno della chiesa di San Giovanni per assistere allo spettacolo di “Giovanni il Battista”. Le scenografie saranno curate dalla scuola di Danza Dea, direttore artistico Rossana De Nunzio.

1) L’annuncio dell’Arcangelo Gabriele a Zaccaria

2) La Nascita di San Giovanni Battista

3) Il Deserto

3) Il Battesimo

4) La Morte

Invece con il corteo storico dell’Associazione “La Perla Imperiale” capitanato dal suo presidente Carlo Salluzzo, vogliamo rappresentare l’affidamento che la città di Castelvetrano a suo tempo fece, al suo santo patrono e in continuità con tutti i rappresentanti della città, gli ordini religiosi, il clero, i nobili notabili di allora.

5) L’arrivo della statua di San Giovanni a Castelvetrano

6) La Promessa del Nobil uomo di Castelvetrano Bartolo II Majo

7) La Peste a Castelvetrano del 600

8) L’Istanza di Don Eustachio Di Maria parroco della chiesa di San Giovanni

9) La Proclamazione del Notaio Nicolò Sciacca

10) Il Procuratore di Castelvetrano Don Pietro Filingeri consegna le chiavi al Santo Patrono San Giovanni Battista.

I presidenti Carlo Salluzzo e Rossana De Nunzio invitano tutta la cittadinanza e cittadini dei paesi limitrofi a partecipare a questo bellissimo evento.

"Per noi non ci può essere miglior ringraziamento quello di vedere i nostri paesani e non a partecipare e vedere ciò che abbiamo realizzato davvero con impegno e sacrifici per la nostra Città e per il nostro Santo Patrono", dichiarano gli organizzatori.