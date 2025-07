Marinella, turisti soccorrono Poiana in difficoltà, esemplare presto trasferito a Ficuzza

di: Redazione - del 2025-07-08

A Marinella di Selinunte turisti trovano un'esemplare di poiana mal nutrita ed incapace di volare. Riescono a consegnarla ad un impiegato della Riserva Orientata del Belice che subito si è dato da fare per organizzare il trasporto presso un centro specializzato. Antonino Bastone (nella foto), l'impiegato della Riserva ha allertato il Corpo Forestale che si occuperà di accudirla prima che la poiana venga trasferita per le necessarie cure ad esperti che operano nel bosco della Ficuzza, nel palermitano, dove sorge un centro specializzato per il ricovero di animali selvatici.