Santa Ninfa, avviso per la partecipazione alla XXVIII edizione della Sagra della Salsiccia

di: Mariano Pace - del 2025-07-11

Pubblicato dal comune di Santa Ninfa l’avviso per la presentazione di richieste di partecipazione alla XXVIII edizione della Sagra della Salsiccia, in programma a Santa Ninfa il 9 e 10 agosto 2025. L’avviso è rivolto alle attività economiche aventi sede legale nel Comune di Santa Ninfa, che intendono preparare salsiccia e pasti a base di salsiccia o derivati e altri prodotti tipici di interesse locale connessi all’evento, in possesso di uno dei codici ATECO 2025indicati nell’avviso.

La manifestazione enogastronomica hal’obiettivo di “promuovere le eccellenze del territorio santaninfese e favorire l’incremento turistico a Santa Ninfa”. Le relative istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 14 luglio 2025,a mezzo mail all’indirizzo:[email protected],a mezzo pec all’indirizzo:[email protected],a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune.

L’amministrazione comunale di Santa Ninfa conta anche quest’anno di conseguire i risultati lusinghieri registrati negli ultimi anni dieci anni in termini di partecipazione di cittadini-visitatori provenienti da ogni angolo della Sicilia.

Nell’ultima edizione 2024 si sono contati circa 60 mila visitatori. E questo in virtù del coinvolgimento, della cooperazione e della collaborazione di tutte le attività e le associazioni che hanno sede a Santa Ninfa.

In pratica, tutti: allevatori, agricoltori, macellerie, ristoranti,attività di somministrazione alimentare,collaborano alla riuscita della manifestazione che costituisce un successo collettivo e porta un beneficio a tutta la comunità (“la logica è win-win”).