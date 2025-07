Partanna, cresce l'attesa per la nona edizione della Sagra della Cipolla rossa - 19/20 luglio

di: Redazione - del 2025-07-17

Tutto pronto per la ormai consueta manifestazione partannese che celebra la cipolla rossa, prodotto autoctono del territorio che sarà la regina della festa, cucinata e presentata in svariati modi dagli chef in occasione della nona Sagra della Cipolla, all'interno dell'evento Tipicu è Arte organizzato dall'Associazione Belice Valle e fortemente voluto dal suo Presidente Mimmo Guzzo.

Due giorni di festa tra sapori, arte e tradizione siciliana autentica con la protagonista d'eccezione, la mitica Cipolla Rossa di Partanna, vera eccellenza dell’agricoltura locale, dal gusto dolce, intenso e inconfondibile.

Non solo degustazioni ma tanto divertimento con spettacoli musicali e l'evento Robot Light Show che renderà unica la manifestazione con un format che sta spopolando nelle varie piazze e che stupirà i presenti con effetti speciali spaziali.

19 e 20 luglio 2025 a Partanna si svolgerà la nona edizione della Sagra della Cipolla rossa all'interno della manifestazione Tipicu è Arte. Il Presidente dell'Associazione Belice Valle, Mimmo Guzzo invita a tutti a partecipare.