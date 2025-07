“Cinema Ammare”, il 31 luglio nuovo appuntamento sulla spiaggia dell'Acropoli di Selinunte

di: Comunicato Stampa - del 2025-07-26

Dopo il successo di pubblico dello scorso 11 luglio, con centinaia di persone che hanno gremito la spiaggia di Marinella di Selinunte, “Cinema Ammare” arriva nella spiaggia del Parco archeologico. L’appuntamento è il prossimo 31 luglio alle 21 nell’arenile sottostante l’acropoli con il film “Che bella giornata” di Checco Zalone. La partecipazione all’evento è gratuita e sarà possibile raggiungere la spiaggia dalla pineta o da altri accessi pubblici senza attraversare l’area archeologica.

Il format, nato a Realmonte (in provincia di Agrigento) dall’intuizione di Fabio Speranza, gestore del locale “Nodo Ammare” e dal videomaker Marco Gallo, che dell’iniziativa è direttore artistico, è approdato in provincia di Trapani grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale di Castelvetrano, guidata da Giovanni Lentini, e del direttore del Parco archeologico di Selinunte Felice Crescente.

"Che bella giornata" è un film del 2011 con Checco Zalone, che interpreta Checco, un buttafuori pugliese a Milano, che sogna di diventare carabiniere. Per una serie di circostanze, viene assunto come addetto alla sicurezza del Duomo. Lì incontra Farah, una ragazza araba che si finge francese e che ha intenzione di compiere un attentato alla Madonnina. Il film racconta le vicende di Checco, il suo amore per Farah e come, suo malgrado, si trovi coinvolto nel piano terroristico di lei. Tutto tra risate assicurate e, anche, qualche momento di riflessione. Terza data della rassegna sarà il prossimo 20 agosto a Triscina