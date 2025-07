I cento anni di cultura, in ricordo del grande evento a Castelvetrano datato 1980

di: Salvatore Di Chiara - del 2025-07-26

(ph. castelvetranese doc profilo facebook)

1880-1980: “Cento anni di cultura a Castelvetrano”. Lo slogan - tanto desiderato dai professori Di Bella e Diecidue - promosse il grande evento del 1980. Da mesi, entrambi gli storici castelvetranesi avevano portato avanti un progetto di caratura nazionale. Da sempre aperti al sapere come forma di conoscenza, nelle loro menti frullava l’idea di ripercorrere cento anni di storia del territorio. Come? Attraverso tre grandi serate all’insegna della cultura. Un progetto nato dalla volontà, appunto loro, di coinvolgere la società civile. La partecipazione di massa risultava essere l’anello mancante che, alla lunga, avrebbe “potuto” giovare per il rinnovamento. Dalle parole si passò ai fatti. Presso il Circolo “Pirandello” vennero organizzati gli eventi.

La ricostruzione storica, grazie anche alla volontà del presidente (circolo) Lentini, ebbe un risalto mediatico non indifferente. Ogni serata si ispirò a un periodo storico ben definito e coincisa con l’affermazione di personaggi castelvetranesi di spicco. Un avvenimento che vide l’avvicendarsi di situazioni e vicende sepolte nel tempo. Questo fu il programma articolato delle tre serate. Nella prima, il prof. Gianni Diecidue ripercorse gli avvenimenti culturali registrati dalla fine del 1800 fino alla Seconda Guerra Mondiale. Nella seconda serata fu il prof. Rosario Di Bella ad affermare i concetti fondamentali dal dopoguerra sino al 1980. E nella terza? Una serie di sorprese per il pubblico presente. Il primo periodo fu scandito da una cultura laicizzante che avvertiva la necessità di aprirsi verso il popolo (da qui, l’evento aperto a tutti).

E tra le figure di spicco del panorama castelvetranese vennero menzionati Giovanni Gianformaggio e la reazione al positivismo di Giovanni Gentile. Altra figura di spicco fu Virgilio Titone. Descritto dallo stesso Diecidue come studioso e saggista di livello europeo. Quest’ultimo guardava nell’uomo, in mancanza di preconcetti, alla sua essenza. Il professore (Diecidue) incantò il pubblico leggendo una delle sue “storie della vecchia Sicilia”. Lo stesso Di Bella, sin dalle prime battute della seconda serata, fece capo al maestro Titone. Secondo il professore, l’opera “virgiliana” è ancora viva (il riferimento e’ fino al 1980), da non sottovalutare. Nella parte centrale del secondo evento ebbe risalto

la storia del Circolo Universitario, sorto nel 1944.

Ecco uno stralcio del suo intervento: “I giovani tracciano un percorso sociale. Sono il cuore pulsante per dimenticare il passato. Le manifestazioni festaiole della più pura goliardia sono una provocazione. L’intenzione è quella di cercare una collocazione nella nuova aura. L’incontro tra chi ha combattuto la guerra e i giovani che non erano partiti risulta essere la coagulazione d’interessi culturali contingenti”. Inoltre fu fatta menzione speciale per i giovani (negli anni Cinquanta) Federico Barresi, Pino Gallo, Tano Elia e Ciccio Pizzitola. Questi furono i fondatori dell’unico giornale a stampa (dal 1957 al 1959).

Altro personaggio carismatico facente parte della cultura cittadina fu Luciano Messina. Riuscì a organizzare spettacoli internazionali a Castelvetrano e Selinunte. Anche Ferruccio Centonze, con il suo “Piccolo Teatro”, portava avanti un fenomeno sociale variegato. Era la rappresentazione della vita negli anni Cinquanta e Sessanta nella nostra provincia. Nella terza serata furono chiamati in causa esponenti culturali della nostra città. Tra questi: Canzio Zupè (Giuseppe Monti), Zino Pisani, Giorgio Santangelo, Bonanno Ferrer e figure appartenenti al mondo scolastico e studentesco.

A distanza di 45 anni si parla di eventi culturali. La storia insegna come le forme del sapere possono influenzare la vita di una società civile. Dallo spunto di quell’evento, perché non organizzare una serie d’incontri per ricordare le figure illustri del passato e presente castelvetranese?