Rally del Belice, grande entusiasmo al via. Previste oggi le prove finali

di: Comunicato Stampa - del 2025-07-27

Musica ed intrattenimento, ma, soprattutto, tanti appassionati che hanno salutato le vetture pronte a dare il via alla gara. Così si è presentata, questo pomeriggio, piazza Umberto I a Partanna dove è scattata la seconda edizione del Rally Valle del Belice, prova valida per il Campionato Siciliano Rally ed organizzata dall’Automobile Club Trapani in collaborazione con lo Sporting Club Partanna. Le vetture hanno percorso la strada principale di Partanna, sede di partenza e di arrivo, tra due ali di folla che hanno ammirato i passaggi dei piloti, i grandi protagonisti del Rally. E ad intrattenere il pubblico era presente anche la Red Bull, giunta a Partanna con due vetture, proponendo pure musica dal vivo.

Di mattina, sempre Partanna, aveva ospitato le verifiche e lo shakedown, la prova in assetto da gara, mentre, in serata, dopo il via, le vetture si sono spostate a Gibellina per le prime due prove speciali. Oggi, domenica 27 luglio, invece, si terranno le rimanenti 9 al termine delle quali si avrà il nome del vincitore.

“Questa gara non è soltanto una competizione motoristica, ma una festa che riguarda Partanna e tutti i Comuni della Valle del Belice – sono le parole di Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani -. È una festa che si protrarrà anche di notte perché una delle prove speciali si tiene proprio in notturna. Il nostro augurio è che questa manifestazione possa crescere nel corso degli anni, diventando punto di riferimento nel panorama nazionale, come lo era 40 anni addietro. È questo il nostro auspicio per la popolazione belicina”.