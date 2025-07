Grande attesa per la commedia dell'estate 2025, "Lu Catechismu" venerdì 1 agosto al Teatro di Triscina

di: Redazione - del 2025-07-30

Sarà una serata del divertimento e anche del ricordo. Venerdì sera alle ore 21 la Sicilianità va in scena al teatro Franco Franchi e Ciccio Ingrassia di Triscina con la commedia dialettale in due atti “Lu Catechismu “ di Elio Indelicato. Una serata che sarà dedicata a tutti i castelvetranese che purtroppo non ci sono più e che hanno lasciato un segno con i loro scritti le loro opere le loro poesie dialettali. Don Giacomo Putaggio li ricorderà a partire da Ferruccio, Centonze, Ignazio Butera, Berto Giambalvo Gianni Diecidue ,Lolli Indelicato, Arturo, Parrinno, Vito Marino, Giovanni Modica e tanti altri.

In modo particolare la serata sarà dedicata a Peppe Basile anche lui autore di testi teatrali che negli anni 80 costituì l’associazione teatrale le maschere di Selinunte grazie alla collaborazione del presidente regionale del Movimento Cristiano lavoratori Giorgio D’Antoni e del dottore Ninni Fiore,che lo supportarono in questa bella avventura iniziata negli anni 80. Adesso il nostro direttore Elio Indelicato ha ripreso questo progetto teatrale con le Maschere di Selinunte con nuovo entusiasmo e nuovi attori castelvetranesi. Il ricordo di Peppe Basile si lega alla commedia “Lu Catechismu”, di cui lo stesso fu uno dei protagonisti nel 1984 quando venne riaperto dopo un ventennio il Teatro Selinus e l’allora assessore Totò Ferri volle nel cartellone teatrale la compagnia le Maschere di Selinunte proprio con questa commedia che sarà rappresentata e che ha avuto un notevole successo.

La serata sulla sicilianità sarà impreziosita dalla voce della cantante Maria Etiopia (nella foto sotto) di Selinunte che incanta con le sue canzoni antiche siciliane un po' rimodernate, turisti e non solo nelle serate con il suo gruppo musicale. La kermesse sarà presentata da Filippo Siragusa. L’organizzazione ed Elio Indelicato ringraziano tutti coloro che hanno già acquistato il biglietto ricordano che è possibile comprarlo anche al botteghino. L'evento è patrocinato dalla Regione Siciliana e dal Comune di Castelvetrano, un sentito grazie alle aziende sponsor che supporto l'evento.