Incidente autonomo in sella ad un enduro, giovane castelvetranese trasportato a Palermo

di: Redazione - del 2025-07-30

Incidente autonomo per un giovane castelvetranese F.D. di 27 anni, alla guida di un motocross stamattina sulla SP81 in direzione Triscina. Sul posto i sanitari 118 che hanno soccorso e trasportato in Ospedale il giovane. Dinamica al vaglio degli agenti del corpo di Polizia Municipale di Castelvetrano intervenuti sul luogo dell'incidente.

Sembrano serie le condizioni di salute del 27enne. Secondo quanto appreso dalla redazione il giovane ha riportato trauma cranico con piccole emorragie e diverse fratture alcune delle quali hanno interessato torace e bacino. Disposto il trasferimento del 27enne castelvetranese al Trauma Center - Villa Sofia di Palermo per via della condizione di politrauma riportata.

In aggiornamento