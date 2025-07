di: Redazione - del 2025-07-31

Scontro tra uno scooter Beverly e un Suv bianco questo pomeriggio in via del Mediterraneo. Alla guida dello scooter un giovane rimasto ferito in modo pare non grave e che è stato trasferito in Ospedale a Castelvetrano. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Seguono aggiornamenti.