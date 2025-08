Diffama su Facebook rifornimento benzina di Triscina, scatta la querela del titolare: "Controlli ok. Infangati 25 anni di attività"

di: Publiredazionale - del 2025-08-01

“Leoni da tastiera non si possono permettere di infangare 25 anni di attività di mio padre prima e mia adesso”. Lo dice con una certa amarezza Vito Balistreri, titolare del distributore di carburanti di Triscina che non si esclude abbia sporto una querela per diffamazione contro chi ha scritto chiaramente sui social: “Non andate a fare benzina in quel distributore perché il carburante non è buono”.

Intanto precisa lo stesso titolare: “I nostri impianti vengono manutenuti e monitorati costantemente. I controlli effettuati dalla ditta di manutenzione autorizzata hanno sempre accertato la qualità dei prodotti e per ultimo proprio in questi giorni quello dall’Agenzia Dogane e Monopoli con unità mobile del laboratorio chimico di analisi prodotti energetici delle dogane di Palermo preposti su input della Guardia di Finanza hanno accertato che il nostro carburante risulta perfettamente in linea con i parametri”.

Vito Balistreri chiaramente vuole rassicurare i tanti clienti che da 25 anni regolarmente fanno gasolio o benzina sempre assistiti dall’educazione del personale che non esiste motivo alcuno di preoccupazione e ci tiene a ringraziare chi, ignorando queste calunnie, ha continuato a rifornirsi da lui. Lo stesso pare che abbia dato mandato ad un legale per tutelare l’immagine della ditta contro chi gratuitamente, si è permesso di diffamare e mettere in discussione l’onestà gestionale della stessa. "Tutti hanno un diritto di opinione e di scelta, che può essere tranquillamente palesato recandosi di presenza presso l’impianto, ma non posso permettere - conclude il gestore - di diffamare ingiustamente tramite social chi con duro lavoro garantisce un servizio costante a tutta la borgata".