Successo al Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo a Pantelleria per il giovane cantante castelvetranese Alessio Milazzo

Il 26enne castelvetranese Alessio Milazzo ha rappresentato la Svizzera, al Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo sull’isola di Pantelleria nelle quattro serate che si svolte dal 24 al 27 luglio. Alessio ha conquistato il titolo di "Migliore Inedito" con il suo nuovo singolo "Girasole" e “Migliore presenza scenica” alla serata Cover con la celebre canzone “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo.

Il brano è stato votato dalla giuria di qualità composta dal maestro Aleandro Baldi, Marcello Balestra, Giuseppe Denaro, Antonio Tortolano e tanti altri. Il brano “Girasole”, una metafora che racconta di violenza psicologica e la forza che ci vuole per riprendersi la vita in mano e non soccombere ad essa. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali: Spotify, Apple Music, Amazon Music e YouTube.

Abbiamo incontrato Alessio che ci ha raccontato della sua passione per la musica e delle sue origini castelvetranesi.

Alessio, perché rappresentavi la Svizzera?

"Rappresentavo la Svizzera perché ho vissuto tanti anni in Germania e ho conosciuto il direttore Artistico Massimo Galfano in Svizzera a Zurigo dove sono diventato un suo allievo studiando canto in Svizzera".

Quanti anni hai, dove abiti e cosa vuoi fare da grande?

"Ho 26 anni, abito a Galliate provincia di Novara e spero da grande di vivere di musica".

Sei nato a Castelvetrano, che legami hai con la Sicilia e con quali luoghi?

"Si, sono nato a Castelvetrano nel 1999 e ho vissuto lì fino al 2017. La Sicilia è casa, ovunque io possa andare o abitare la Sicilia ce l’hai nelle vene, Castelvetrano profuma d’infanzia".

Un grosso in bocca al lupo da parte della nostra redazione ad Alessio, castelvetranese doc, per il suo futuro supporta dalla passione per la musica che nutre.