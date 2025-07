Incidente enduro, Castelvetrano in ansia per Davide, tanti i messaggi sui social

di: Redazione - del 2025-07-31

Apprensione a Castelvetrano per Davide Franchina, il 27enne castelvetranese, vittima di un incidente, in sella alla sua moto enduro, avvenuto ieri mattina lungo la strada provinciale 81 per Triscina. Grazie ad un automobilista che si è dato subito da fare, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane all'Ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano. Sul posto anche gli agenti del corpo di Polizia Municipale, coordinati dal comandante Ferracane.

Poco dopo le 15, i sanitari hanno disposto il trasferimento in ambulanza verso il Trauma Center - Villa Sofia di Palermo. Le condizioni di Davide sono gravi, una condizione di politrauma, con fratture multiple al torace ed al bacino. Sui social moltissimi i messaggi di affetto per il ragazzo castelvetranese molto conosciuto in città.