Allerta meteo arancione a Castelvetrano e provincia per domani, a Menfi e Sciacca scuole chiuse

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-20

Un avviso di allerta meteo di colore arancione (preallarme) è stato diramato poco fa dalla Protezione civile regionale. A partire dalle prime ore di domani mattina, venerdì 21 novembre e per le successive 24 ore, si prevedono infatti temporali, piogge, forti raffiche di vento e mareggiate. I Sindaci pertanto invitano la cittadinanza alla massima prudenza e a prestare particolare attenzione negli spostamenti, evitando di sostare in prossimità di alberi e di esporsi a possibili situazioni di rischio. I primi cittadini di Menfi e Sciacca hanno già diramato l'ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di domani.