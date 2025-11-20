  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre

Allerta meteo arancione a Castelvetrano e provincia per domani, a Menfi e Sciacca scuole chiuse

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-20

Commenti
Immagine articolo: Allerta meteo arancione a Castelvetrano e provincia per domani, a Menfi e Sciacca scuole chiuse

Un avviso di allerta meteo di colore arancione (preallarme) è stato diramato poco fa dalla Protezione civile regionale. A partire dalle prime ore di domani mattina, venerdì 21 novembre e per le successive 24 ore, si prevedono infatti temporali, piogge, forti raffiche di vento e mareggiate. I Sindaci pertanto invitano la cittadinanza alla massima prudenza e a prestare particolare attenzione negli spostamenti, evitando di sostare in prossimità di alberi e di esporsi a possibili situazioni di rischio. I primi cittadini di Menfi e Sciacca hanno già diramato l'ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di domani. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7
  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Lavanderia speed Queen H2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • a4 lisciandra
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    12 Novembre - Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    I più letti

    Incidente mortale a Montevago, muore il sedicenne Carlo Pendola

    Agricoltore di 62 anni perde la vita sotto il suo trattore. Morto un uomo a Menfi

    Uomo aggredito ieri sera a colpi di bottiglia e con una catena. Soccorso dai passanti. Sul posto Carabinieri e Polizia

    Castelvetrano, uomo cade dal secondo piano. Indagano i Carabinieri

    La Farmacia Ingrassia avanti con la terza generazione nella rinnovata sede di viale Roma

    Lube store p1 dal 7 ottobre