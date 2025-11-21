  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre

Santa Ninfa, Don Giacinto Leone alla comunità: "Io sono qui per camminare con voi"

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-21

Commenti
Immagine articolo: Santa Ninfa, Don Giacinto Leone alla comunità: "Io sono qui per camminare con voi"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta redatta dal parroco di Santa Ninfa, Don Giacinto Leone indirizzata a tutti i fedeli ed i cittadini di Santa Ninfa.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "Carissimi cittadini e cittadine di Santa Ninfa, da poco cammino accanto a voi come nuovo parroco e desidero, con semplicità e sincerità, condividere un pensiero che nasce dall’ascolto dei vostri racconti, delle vostre attese e delle vostre preoccupazioni. Il mio unico desiderio è contribuire al bene della nostra comunità, che è più grande di ogni singolo interesse personale e più importante di qualunque appartenenza politica.

    In questi mesi ho compreso che Santa Ninfa è un paese ricco di persone generose, competenti, appassionate. Ognuno, nel proprio ruolo, ha la possibilità di offrire un contributo prezioso.
    Per questo sento il bisogno di rivolgere un invito non solo a chi governa, ma anche a chi svolge il ruolo di opposizione: un invito al discernimento, alla responsabilità, alla capacità di guardare oltre i confini del proprio gruppo o del proprio schieramento.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Il servizio al bene comune non appartiene a una maggioranza né a una minoranza: appartiene a tutti. Ogni parola detta, ogni scelta presa, ogni atteggiamento assunto dovrebbe nascere non dalla logica del “contro”, ma dalla ricerca sincera di ciò che giova alla collettività, soprattutto ai più fragili.

    La democraticità di un paese non si misura solo nella forza di chi governa, ma anche nella maturità di chi vigila, propone e costruisce alternative. Quando l’opposizione agisce non per contrastare, ma per aiutare a migliorare, allora tutta la comunità cresce. E allo stesso modo, quando chi è al governo ascolta con rispetto, dialoga e accoglie ciò che è buono, il paese trova armonia e futuro.

    Santa Ninfa merita questo spirito: la capacità di mettere da parte rivalità sterili per dare vita a collaborazioni oneste, trasparenti e feconde. Invito tutti — amministratori, opposizione, associazioni, cittadini — a sentirsi parte di un’unica famiglia e a domandarsi, ogni giorno: “Che cosa posso fare io per il bene di questa comunità?”

    Io sono qui per camminare con voi: non come arbitro, non come giudice, ma come fratello che crede nel valore del dialogo, della responsabilità e dell’impegno condiviso. Che il Signore ci doni saggezza, rispetto reciproco e il coraggio di lavorare insieme".

    Con stima e benedizione,
    Don Giacinto Leone
    Parroco di Santa Ninfa

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Lavanderia speed Queen H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • a4 lisciandra
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    12 Novembre - Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    I più letti

    Agricoltore di 62 anni perde la vita sotto il suo trattore. Morto un uomo a Menfi

    Castelvetrano, uomo cade dal secondo piano. Indagano i Carabinieri

    La Farmacia Ingrassia avanti con la terza generazione nella rinnovata sede di viale Roma

    Allerta meteo arancione a Castelvetrano e provincia per domani, a Menfi e Sciacca scuole chiuse

    Castelvetrano, riduzione distribuzione idrica, ecco la turnazione da domani

    Lube store p1 dal 7 ottobre