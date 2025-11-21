  • A3 Conad
Maltempo, forte tromba d'aria ha colpito Mazara, danneggiate auto ed attività commerciali

di: Redazione - del 2025-11-21

Una forte tromba d’aria ha colpito questa mattina Mazara ed ha provocato ingenti. In particolare colpiti danni edifici, attività commerciali e mezzi privati. La zona maggiormente colpita nei pressi della via Salemi, arteria commerciale della città.

    • Nelle vicinanze di Lidl, è crollato il muro di cinta di un terreno, che si è abbattuto su una Fiat Panda parcheggiata e su un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche.

