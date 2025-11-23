Successo di partecipazione alla 5ª ed. “Special Frieds” del Vespa Club Mazara al Belicittà

di: Redazione - del 2025-11-23

Successo di partecipazione alla 5ª edizione di "Special Friends" svoltasi al Centro Commerciale Belicittà. Giornata indimenticabile di giri in Vespa e Ape pieni di sorrisi nonostante la pioggia. La serenità e l'inclusione hanno trionfato. Gli organizzato indirizzato un sentito ringraziamento al Direttore di Belicittà Sandro Petretto, al Responsabile della libreria Salvatore Vazzana, e a tutte le associazioni, con un plauso speciale alla Uildm sez. Mazara - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare per aver guidato questa meravigliosa iniziativa.

"Un onore avere - riferiscono i responsabili del Vespa Club Mazara - questi magnifici amici che ogni anno ci fanno emozionare e riempire il cuore di gioia, un grazie immenso a tutti i nostri soci che si spendono sempre con amore e passione".