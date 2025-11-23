  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Successo di partecipazione alla 5ª ed. “Special Frieds” del Vespa Club Mazara al Belicittà

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-11-23

Commenti
Immagine articolo: Successo di partecipazione alla 5ª ed. “Special Frieds” del Vespa Club Mazara al Belicittà

Successo di partecipazione alla 5ª edizione di "Special Friends" svoltasi al Centro Commerciale Belicittà. Giornata indimenticabile di giri in Vespa e Ape pieni di sorrisi nonostante la pioggia. La serenità e l'inclusione hanno trionfato. Gli organizzato indirizzato un sentito ringraziamento al Direttore di Belicittà Sandro Petretto, al Responsabile della libreria Salvatore Vazzana, e a tutte le associazioni, con un plauso speciale alla Uildm sez.  Mazara - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare per aver guidato questa meravigliosa iniziativa.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "Un onore avere - riferiscono i responsabili del Vespa Club Mazara - questi magnifici amici che ogni anno ci fanno emozionare e riempire il cuore di gioia, un grazie immenso a tutti i nostri soci che si spendono sempre con amore e passione".

  • Immobiliare catalanotto h7

    •  

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Lavanderia speed Queen H2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • Casa Azzurra apartments h2
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    12 Novembre - Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    I più letti

    Castelvetrano, uomo cade dal secondo piano. Indagano i Carabinieri

    Incidente mortale sulla Palermo - Sciacca. Morto un ragazzo di 18 anni. Ci sono feriti

    Panico su autobus di linea sulla A29, medico blocca autista ubriaco

    Allerta meteo arancione a Castelvetrano e provincia per domani, a Menfi e Sciacca scuole chiuse

    Castelvetrano, droga e armi, carabinieri arrestano due castelvetranesi

    Lube store p1 dal 7 ottobre