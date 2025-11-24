Ferrovie, formazione e lavoro nel mondo ferroviario. Iscrizioni aperte fino a domani 27 novembre
di: Comunicato Stampa - del 2025-11-24
Visto la crescente richiesta in tutta Europa di trasporto su ferrovia sostenibile ed ecologico, il mondo del lavoro ferroviario è in continua espansione. Ciò richiede sempre più l'utilizzo di risorse umane specializzate, attingendo dal mondo dei giovani che voglio fare parte dell' affascinante mondo del lavoro ferroviario.
Consapevole di queste opportunità il Dopolavoro Ferroviario di Trapani in collaborazione col CFF (Centro Formazione Ferroviaria) riconosciuto dal MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti), organizza due giornate di formazione gratuita nei GG 28 e 29 novembre 2025, presso la sede Tennis Club Viale Roma 125 Castelvetrano. Per informazioni telefonare al 3397231018. Iscrizioni aperte fino al 27 novembre.