  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre

Ferrovie, formazione e lavoro nel mondo ferroviario. Iscrizioni aperte fino a domani 27 novembre

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-24

Commenti
Immagine articolo: Ferrovie, formazione e lavoro nel mondo ferroviario. Iscrizioni aperte fino a domani 27 novembre

Visto la crescente richiesta in tutta Europa di trasporto su ferrovia sostenibile ed ecologico, il mondo del lavoro ferroviario è in continua espansione. Ciò richiede sempre più l'utilizzo di risorse umane specializzate, attingendo dal mondo dei giovani che voglio fare parte dell' affascinante mondo del lavoro ferroviario.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Consapevole di queste opportunità il Dopolavoro Ferroviario di Trapani in collaborazione col CFF (Centro Formazione Ferroviaria) riconosciuto dal MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti), organizza due giornate di formazione gratuita nei GG 28 e 29 novembre 2025, presso la sede Tennis Club Viale Roma 125 Castelvetrano. Per informazioni telefonare al 3397231018. Iscrizioni aperte fino al 27 novembre.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Lavanderia speed Queen H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    12 Novembre - Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    I più letti

    Castelvetrano, uomo cade dal secondo piano. Indagano i Carabinieri

    Incidente mortale sulla Palermo - Sciacca. Morto un ragazzo di 18 anni. Ci sono feriti

    Panico su autobus di linea sulla A29, medico blocca autista ubriaco

    Allerta meteo arancione a Castelvetrano e provincia per domani, a Menfi e Sciacca scuole chiuse

    Castelvetrano, droga e armi, carabinieri arrestano due castelvetranesi

    Lube store p1 dal 7 ottobre