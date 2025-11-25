Lavori SP 81 Triscina, l'Amministrazione: "Accelerare i lavori, unica soluzione percorribile"

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-25

Il Comune di Castelvetrano, in relazione alla chiusura della SP 81 per Triscina dovuta ai lavori per la realizzazione della rete fognaria, ritiene necessario aggiornare la cittadinanza sugli esiti dei sopralluoghi e delle interlocuzioni istituzionali svolte negli ultimi giorni. A seguito delle numerose istanze presentate dai residenti e dagli operatori economici della borgata, l’Amministrazione comunale ha effettuato vari sopralluoghi lungo l’arteria interessata e si è attivata presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, soggetto proprietario della strada, nonché presso l’impresa esecutrice dei lavori e presso l’Ufficio del Commissario Unico per la Depurazione, al fine di ricercare una soluzione che consentisse di contemperare le esigenze di sicurezza con la necessità di un transito più agevole verso Triscina.

Le verifiche tecniche hanno evidenziato che le inderogabili condizioni di sicurezza sul lavoro impongono il mantenimento dell’attuale organizzazione del cantiere. Le attività di scavo in prosecuzione, l’impiego costante di mezzi pesanti e le movimentazioni operative in corso non consentono, in questa fase, la coesistenza con il traffico veicolare ordinario, senza compromettere la sicurezza di operai e automobilisti. L’impresa appaltatrice ha comunque assunto l’impegno di accelerare il ritmo delle lavorazioni, incrementando la forza lavoro con delle squadre aggiuntive, così da potenziare la capacità operativa e ridurre i tempi complessivi dell’intervento.

L’Amministrazione comunale è pienamente consapevole dei disagi che tale situazione comporta per i residenti e per le attività commerciali di Triscina. Tuttavia, alla luce delle condizioni tecniche attuali, l’unica soluzione concretamente percorribile per contenere il periodo di criticità è rappresentata dall’accelerazione dei lavori, alla quale l’impresa si è formalmente impegnata. Il progetto in corso riguarda la realizzazione della rete fognaria di Triscina e il collettamento dell’intera frazione all’impianto di depurazione di via Errante Vecchia, sotto il coordinamento del Commissario Unico per la Depurazione e il riuso delle acque reflue, un’opera strategica per la riqualificazione complessiva della borgata.

Il Comune di Castelvetrano continuerà a monitorare costantemente l’avanzamento dei lavori e a sollecitare tutte le istituzioni coinvolte, con l’obiettivo di ridurre al minimo il disagio per la cittadinanza.