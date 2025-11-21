  • A3 dottor Gianni catalanotto
Partanna, interrogazione dell’Assessore Triolo sulla crisi idrica: “Alcuni pozzi potrebbero funzionare”

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-21

Immagine articolo: Partanna, interrogazione dell’Assessore Triolo sulla crisi idrica: “Alcuni pozzi potrebbero funzionare”

La Sicilia occidentale si trova ad affrontare una crisi idrica senza precedenti, con le comunità di Trapani e dintorni in difficoltà a causa di razionamenti che mettono a dura prova la vita quotidiana. Nel Comune di Partanna, alcuni pozzi comunali potrebbero costituire una risorsa fondamentale per alleviare la scarsità d’acqua. Tuttavia, questi pozzi restano inattivi, lasciando i cittadini in una situazione di grande precarietà. Così inizia il testo dell'interrogazione dell'Assessore del Comune di Partanna Luca Triolo. A rendere il quadro ancor più allarmante, la Diga Garcia, cruciale per l’approvvigionamento idrico della zona, è quasi vuota e si prevede la sua chiusura imminente. Questo scenario potrebbe avere conseguenze devastanti per un’ampia porzione di popolazione, privandola di una delle poche fonti d'acqua disponibili.

    • In questo contesto, l’europarlamentare Giuseppe Antoci ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea, sollecitando chiarimenti sulla gestione delle risorse europee destinate a interventi urgenti in Sicilia. Antoci ha espresso la sua frustrazione per la mancanza di progressi nella riattivazione dei pozzi e nella gestione della Diga Garcia, affermando: “È inaccettabile che ci siano risorse già stanziate e pozzi pronti da riattivare, eppure tutto sia fermo mentre le comunità continuano a soffrire”.

    In aggiunta, il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle del Belice, con l’Assessore del Comune di Partanna Luca Triolo e la Rappresentante cittadina Anna Maria Triolo, si sta attivando per avviare tutte le procedure necessarie per richiedere un intervento urgente degli organi competenti. Luca Triolo e Anna Maria Triolo sono in costante contatto con la reputazione regionale del Movimento 5 Stelle, dimostrando così il loro impegno nel cercare soluzioni concrete alla crisi idrica. 

    "A livello nazionale, stiamo lavorando con Ida Carmina alla Camera e Pietro Lorefice al Senato. La loro mobilitazione rappresenta un ulteriore passo verso la risoluzione di un problema che richiede attenzione immediata. Serve un intervento immediato, senza se e senza ma,” ha aggiunto Antoci, sottolineando l’urgenza di azioni concrete. La crisi idrica in Sicilia, più che mai, necessita di risposte rapide e di una gestione trasparente delle risorse. Mentre le comunità aspettano con ansia, le parole di Antoci e l’impegno del Movimento 5 Stelle risuonano come un invito all’azione: è tempo di passare dalle parole ai fatti, perché l’acqua non è un optional, ma un diritto fondamentale di ogni cittadino".

