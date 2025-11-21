  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Evitarono tragedia nei pressi dello svincolo A29 di Castelvetrano, due finanzieri premiati

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-21

Commenti
Immagine articolo: Evitarono tragedia nei pressi dello svincolo A29 di Castelvetrano, due finanzieri premiati

Un gesto di grande valore civico e professionale ha trovato degna cornice nella cerimonia di consegna di una pergamena di encomio, organizzata dall’Amministrazione comunale di Mazara del Vallo. Protagonisti due militari della Guardia di Finanza di Gela, che hanno saputo trasformare una situazione ad alto rischio in un esempio di tutela della vita umana e di servizio alla collettività.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Durante un servizio di scorta al Procuratore della Repubblica di Gela, Salvatore Vella, i finanzieri hanno individuato una microcar che procedeva contromano nei pressi dello svincolo di Castelvetrano con a bordo due ragazze minorenni. Con sangue freddo e a rischio della propria incolumità, i “baschi verdi” hanno disposto la propria auto di traverso sulla corsia di sorpasso, attivando lampeggianti e sirene per proteggere il piccolo veicolo e scongiurare impatti con gli altri mezzi in transito.

    L’intervento, che ha richiesto lucidità, coraggio e un altissimo senso del dovere, ha permesso alle giovani di fermarsi, compiere un’inversione di marcia e, successivamente, di essere accompagnate fuori dall’autostrada e affidate ai familiari. Un gesto che ha evitato una possibile tragedia e ha ribadito il valore della tutela della vita umana.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • La cerimonia di encomio si è svolta presso la Sala Giunta del Palazzo dei Carmelitani, alla presenza del sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, della Giunta comunale e delle autorità civili e militari del territorio, nonché dei genitori delle due ragazze. A ricevere l’attestato sono stati l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giuseppe Pepe e l’Appuntato Scelto Vincenzo Carrubba, due esempi concreti di dedizione e di professionalità al servizio della collettività.

    “Questo momento è una testimonianza della responsabilità e del coraggio delle Fiamme Gialle nel garantire sicurezza pubblica e tutela della vita”, ha dichiarato il Comandante provinciale di Caltanissetta, Colonnello Stefano Gesuelli, durante la cerimonia. “La loro azione ha trasformato un potenziale pericolo in un esempio di servizio alla collettività”. L’iniziativa dell’Amministrazione Comunale sottolinea il ruolo centrale delle Forze dell’Ordine nella tutela della sicurezza pubblica e serve da promemoria concreto di come professionalità, prontezza e senso del dovere possano fare la differenza in situazioni critiche.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Lavanderia speed Queen H2
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • a4 lisciandra
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    12 Novembre - Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    I più letti

    Agricoltore di 62 anni perde la vita sotto il suo trattore. Morto un uomo a Menfi

    Castelvetrano, uomo cade dal secondo piano. Indagano i Carabinieri

    La Farmacia Ingrassia avanti con la terza generazione nella rinnovata sede di viale Roma

    Allerta meteo arancione a Castelvetrano e provincia per domani, a Menfi e Sciacca scuole chiuse

    Castelvetrano, riduzione distribuzione idrica, ecco la turnazione da domani

    Lube store p1 dal 7 ottobre