Panico su autobus di linea sulla A29, medico blocca autista ubriaco

di: Redazione - del 2025-11-21

Immagine articolo: Panico su autobus di linea sulla A29, medico blocca autista ubriaco

Momenti di paura questa mattina lungo l’autostrada Palermo – Mazara del Vallo, dove una normale corsa di linea Palermo–Trapani si è trasformata in un incubo per una ventina di passeggeri a bordo. Il bus di linea, partito da Palermo ha iniziato a sbandare pericolosamente urtando ripetutamente i paletti rifrangenti che separano le corsie nei tratti a doppio senso. Fra i passeggeri un medico che ha deciso di intervenire comprendendo che l'autista non fosse in grado di proseguire. Il passeggero ha convinto l'autista a fermarsi nei pressi dello svincolo di Segesta. Allertati da alcuni passeggeri gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti sul posto. Il conducente è stato sottoposto all'alcol test risultando positivo. 

    • Un passeggero, un medico, ha capito che il conducente poteva essere in grave difficoltà. Con sangue freddo e un abile stratagemma è riuscito a convincerlo a fermarsi nei pressi di Segesta, salvando di fatto la vita a tutti. La compagnia “Segesta” ha espresso profondo rammarico e sospeso il conducente, mentre i passeggeri sono stati trasferiti su un mezzo sostitutivo.

