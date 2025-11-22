Lutto nella musica italiana, addio a Ornella Vanoni

di: Redazione - del 2025-11-22

Si è spenta all'età di 91 anni, Ornella Vanoni, artista musicale italiana, icona per tante generazioni e grande interprete della musica italiana dagli anni sessanta fino ai giorni nostri. La Vanoni avrebbe accusato un malore intorno alle 23 di venerdì 21 novembre 2025 nella sua abitazione milanese. Soccorsa dai medici del 118, è stata trovata già senza vita, secondo una prima diagnosi il decesso sarebbe avvenuto per “arresto circolatorio”.