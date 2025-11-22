  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre

Lutto nella musica italiana, addio a Ornella Vanoni

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-11-22

Commenti
Immagine articolo: Lutto nella musica italiana, addio a Ornella Vanoni

Si è spenta all'età di 91 anni, Ornella Vanoni, artista musicale italiana, icona per tante generazioni e grande interprete della musica italiana dagli anni sessanta fino ai giorni nostri. La Vanoni avrebbe accusato un malore intorno alle 23 di venerdì 21 novembre 2025 nella sua abitazione milanese. Soccorsa dai medici del 118, è stata trovata già senza vita, secondo una prima diagnosi il decesso sarebbe avvenuto per “arresto circolatorio”. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7
  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Lavanderia speed Queen H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    12 Novembre - Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    I più letti

    Agricoltore di 62 anni perde la vita sotto il suo trattore. Morto un uomo a Menfi

    Castelvetrano, uomo cade dal secondo piano. Indagano i Carabinieri

    La Farmacia Ingrassia avanti con la terza generazione nella rinnovata sede di viale Roma

    Allerta meteo arancione a Castelvetrano e provincia per domani, a Menfi e Sciacca scuole chiuse

    Castelvetrano, riduzione distribuzione idrica, ecco la turnazione da domani

    Lube store p1 dal 7 ottobre