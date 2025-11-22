Castelvetrano, opposizione contro il piano rifiuti del Comune: "Costruiamo insieme un'alternativa per la città"

di: Redazione - del 2025-11-22

"Costruiamo insieme un'alternativa per Castelvetrano". Con questo slogan i partiti cittadini, in opposizione alla maggioranza cara al Sindaco Lentini, Pd, Obiettivo Città e M5S, lanciano un chiaro segnale di contrasto al piano rifiuti del comune in vista del nuovo appalto. Il costo è la prima voce di spesa con tanti milioni all’anno a carico dei cittadini. Attualmente il servizio è assicurato da una ditta che ha vinto la gara al tempo dei commissari. I cittadini virtuosi non vengono assolutamente premiati,

"Il tema dei rifiuti - recita la nota - è centrale per il futuro della nostra città e per la qualità della nostra vita. Non condividiamo il piano rifiuti comunale attuale e crediamo che Castelvetrano meriti di meglio. Vogliamo proporre una visione diversa, basata su tre pilastri fondamentali: Riduciamo - Ricicliamo - Rigeneriamo". Pertanto i tre partiti invitano i cittadini ad un incontro pubblico che si svolgerà martedì 25 novembre 2025 alle 18:30 in via Vittorio Emanuele a Castelvetrano