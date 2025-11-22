Incidente mortale sulla Palermo - Sciacca. Morto un ragazzo di 18 anni. Ci sono feriti

del 2025-11-22

Incidente mortale sulla Ss624 Sciacca - Palermo nei pressi di Poggioreale e Camporeale al km 45. Coinvolte tre auto. A causa dell'incidente è morto Kevin Di Paola, un ragazzo di 18 anni. Gravi disagi al traffico bloccato. Oltre alla vittima, si registrano cinque feriti. A destare maggiori preoccupazioni, secondo la pagina Il Futuro dipende da te, sono le condizioni di una giovane di 20 anni, D.M.L., che è stata soccorsa dal personale del 118, intubata e trasferita d’urgenza in elisoccorso al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo: la sua prognosi è riservata e versa in condizioni gravissime. Gli altri quattro feriti, fortunatamente meno gravi, sono stati smistati tra il Policlinico e l’ospedale Civico. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso. Tre le auto coinvolte nello schianto.

Secondo una prima ricostruzione, un'auto che percorreva la carreggiata in direzione Sciacca ha invaso la corsia opposta, centrando una Peugeot e una Fiat 500, che procedevano in direzione Palermo. Ci sono almeno 4 feriti. Sul posto sono giunti l'elisoccorso e diverse ambulanze. Disagi per la viabilità.

