Castelvetrano, dal 25 al 28 novembre “Giornate FAI per le Scuole”

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-23

Immagine articolo: Castelvetrano, dal 25 al 28 novembre “Giornate FAI per le Scuole”

Si svolgeranno nella settimana dal 25 al 28 Novembre  in tutta Italia le Giornate FAI per le Scuole, evento nazionale interamente dedicato al mondo della Scuola: una settimana di visite guidate condotte dagli apprendisti Ciceroni appositamente preparati dai volontari del FAI e dai loro docenti per accompagnare ed illustrare ai loro stessi coetanei, monumenti ed istituzioni della Città in cui vivono. 

    • Si tratta di un interessante scambio educativo fra pari volto a stimolare negli studenti lo spirito di cittadinanza attiva affinchè non si limitino a considerare il proprio patrimonio storico-artistico solo una materia da studiare, ma possano direttamente, da protagonisti, coinvolgersi nella scoperta, tutela e valorizzazione dei beni del proprio territorio.

    Parteciperanno alla manifestazione: le prime classi della Scuola Media “G.Pardo”, alcune classi dell’Istituto comprensivo “Lombardo Radice-Pappalardo” ed un gruppo di studenti del Liceo classico “G. Pantaleo” che guideranno gli studenti in un percorso che prevede la conoscenza del nostro centro storico e dei suoi monumenti, l’Aula consiliare, la Chiesa di San Domenico, il Convento dei Minimi, la Chiesa della Tagliata, Palazzo Venuti, il Museo civico e la Biblioteca comunale.  

