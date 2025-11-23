Castelvetrano, dal 25 al 28 novembre “Giornate FAI per le Scuole”

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-23

Si svolgeranno nella settimana dal 25 al 28 Novembre in tutta Italia le Giornate FAI per le Scuole, evento nazionale interamente dedicato al mondo della Scuola: una settimana di visite guidate condotte dagli apprendisti Ciceroni appositamente preparati dai volontari del FAI e dai loro docenti per accompagnare ed illustrare ai loro stessi coetanei, monumenti ed istituzioni della Città in cui vivono.

Si tratta di un interessante scambio educativo fra pari volto a stimolare negli studenti lo spirito di cittadinanza attiva affinchè non si limitino a considerare il proprio patrimonio storico-artistico solo una materia da studiare, ma possano direttamente, da protagonisti, coinvolgersi nella scoperta, tutela e valorizzazione dei beni del proprio territorio.

Parteciperanno alla manifestazione: le prime classi della Scuola Media “G.Pardo”, alcune classi dell’Istituto comprensivo “Lombardo Radice-Pappalardo” ed un gruppo di studenti del Liceo classico “G. Pantaleo” che guideranno gli studenti in un percorso che prevede la conoscenza del nostro centro storico e dei suoi monumenti, l’Aula consiliare, la Chiesa di San Domenico, il Convento dei Minimi, la Chiesa della Tagliata, Palazzo Venuti, il Museo civico e la Biblioteca comunale.