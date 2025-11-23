  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Castelvetrano, attivo da domani un servizio segnalazioni per l’emergenza idrica

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-23

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, attivo da domani un servizio segnalazioni per l’emergenza idrica

Castelvetrano affronta una fase particolarmente critica a causa dell’emergenza idrica che sta interessando il territorio trapanese. A seguito delle disposizioni diramate dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, il Sindaco Giovanni Lentini ha emanato l’Ordinanza n. 73 del 23 novembre 2025, con la quale è stata formalmente attivata la macchina comunale dell’emergenza attraverso l’istituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). La nota regionale del 22 novembre richiede ai Comuni coinvolti nella crisi idrica l’attivazione immediata del C.O.C., la piena operatività delle funzioni di supporto, la gestione coordinata del servizio autobotti, la tutela prioritaria delle utenze sensibili – come ospedali, scuole e nuclei familiari con soggetti fragili – e il raccordo continuo con Prefettura e DRPC Sicilia.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • A Castelvetrano il C.O.C. opera presso la sede della Protezione Civile comunale in via della Rosa, secondo il modello organizzativo previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile. Sono attive le funzioni tecniche, quelle dedicate ai servizi essenziali e alle attività scolastiche, la funzione volontariato – con N.O.E. e Croce Rossa Italiana – la segreteria operativa e la funzione comunicazione. Il Centro avrà il compito di ricevere segnalazioni, coordinare le autobotti, individuare i punti di presa idrica, monitorare le criticità e garantire il supporto alla popolazione per tutta la durata dell’emergenza.

    Per assicurare un canale diretto con i cittadini, da domani sarà attivo il numero dedicato alle richieste di assistenza e alle segnalazioni legate alla crisi idrica: 0924 909316 - attivo ogni giorno dalle 8:30 alle 12:30.

    Il Sindaco Giovanni Lentini invita la cittadinanza a utilizzare il servizio con senso di responsabilità, limitando le chiamate ai soli casi connessi alla gestione dell’emergenza, così da agevolare un intervento rapido ed efficace.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Lavanderia speed Queen H2
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    12 Novembre - Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    I più letti

    Agricoltore di 62 anni perde la vita sotto il suo trattore. Morto un uomo a Menfi

    Castelvetrano, uomo cade dal secondo piano. Indagano i Carabinieri

    Incidente mortale sulla Palermo - Sciacca. Morto un ragazzo di 18 anni. Ci sono feriti

    Panico su autobus di linea sulla A29, medico blocca autista ubriaco

    Allerta meteo arancione a Castelvetrano e provincia per domani, a Menfi e Sciacca scuole chiuse

    Lube store p1 dal 7 ottobre