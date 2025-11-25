Castelvetrano, uomo colto da malore, auto impatta su veicolo parcheggiato

di: Redazione - del 2025-11-25

Stamattina nella centralissima via Quintino Sella, un uomo, alla guida di una Fiat Punto grigia, presumibilmente colto da malore, ha perso il controllo del mezzo impattando su una Dacia Duster parcheggiata. Traffico paralizzato in una arteria centrale della viabilità cittadina. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso e trasportato in Ospedale il conducente. Gli agenti della Polizia Municipale accorsi sul luogo del sinistro.