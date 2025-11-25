  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Il lettore scrive: "Vegetazione che diventa anche covo di topi"

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-11-25

Commenti
Immagine articolo: Il lettore scrive: "Vegetazione che diventa anche covo di topi"

Riceviamo e pubblichiamo la nota di una nostra lettrice, che attraverso un'immagine, segnala la presenza di una folta vegetazione che fuoriesce da un palazzo abbandonato.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "Vegetazione che porta anche i topi". Appello di una lettrice che abita nella via Ruggero Settimo a Castelvetrano. "Da un palazzo diruto la presenza infestante di vegetazione. Spero che il comune si attivi a questo scempio indecoroso". 

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Lavanderia speed Queen H2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    25 Novembre - Il lettore scrive: "Vegetazione che diventa anche covo di topi"

    12 Novembre - Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    I più letti

    Incidente mortale sulla Palermo - Sciacca. Morto un ragazzo di 18 anni. Ci sono feriti

    Panico su autobus di linea sulla A29, medico blocca autista ubriaco

    Castelvetrano, uomo colto da malore, auto impatta su veicolo parcheggiato

    Castelvetrano, droga e armi, carabinieri arrestano due castelvetranesi

    Maltempo, forte tromba d'aria ha colpito Mazara, danneggiate auto ed attività commerciali

    Lube store p1 dal 7 ottobre