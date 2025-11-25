Il lettore scrive: "Vegetazione che diventa anche covo di topi"
di: Redazione - del 2025-11-25
Riceviamo e pubblichiamo la nota di una nostra lettrice, che attraverso un'immagine, segnala la presenza di una folta vegetazione che fuoriesce da un palazzo abbandonato.
"Vegetazione che porta anche i topi". Appello di una lettrice che abita nella via Ruggero Settimo a Castelvetrano. "Da un palazzo diruto la presenza infestante di vegetazione. Spero che il comune si attivi a questo scempio indecoroso".