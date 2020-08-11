Castelvetrano, 65enne cade da scooter elettrico, soccorso e trasportato in ospedale. Indagano i Carabinieri

di: Redazione - del 2025-11-28

Stamani a Castelvetrano, un uomo di di 65 anni, B.A., panificatore castelvetranese, è stato soccorso dopo essere caduto dal suo ciclomotore elettrico in via Catullo. Trasportato in ospedale il 65enne ha riportato varie ferite. Le condizioni di salute dell'uomo sono apparse subito serie e si trova ricoverato in coma farmacologico presso il reparto di rianimazione. E' stata già asportata la milza.

Sul caso indagano i Carabinieri di Castelvetrano per comprendere se lo scooter elettrico sia stato investito da una vettura o l'uomo sia stato colto da un malore.