Appalti pilotati, restituiti i soldi sequestrati nelle case di Totò Cuffaro

del 2025-11-29

Appalti pilotati, restituiti i soldi sequestrati a Totò Cuffaro. Gli avvocati hanno fornito elementi dimostrativi della legittimità del possesso delle banconote. Per i giudici mancano i presupposti a sostegno del sequestro. Il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato il provvedimento con il quale la Procura aveva disposto il sequestro del denaro rinvenuto nell’abitazione di Salvatore Cuffaro nel corso della perquisizione.

La somma di 80mila euro, era stata sequestrata dai carabinieri del Ros di Palermo che avevano perquisito l’abitazione di Palermo e quella di campagna, a San Michele di Ganzaria, nel Catanese