Dalla Regione finanziamenti per sistemi video sorveglianza. 132 Mila euro per CVetrano. Incluse S. Ninfa e Salemi

del 2025-11-29

Dalla Regione arrivano per alcuni comuni del belicino somme per potenziare il co controllo del territorio grazie ai sistemi di video sorveglianza. "Grazie a un investimento di 15 milioni di euro - ha dichiarato l'ex On. Nicola Catania - da parte dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture, guidato dall’assessore Alessandro Aricò, 105 Comuni della Sicilia potranno realizzare, e in alcuni casi potenziare, i propri sistemi di videosorveglianza, migliorando la sicurezza urbana e la tutela dei cittadini".

In provincia di Trapani a beneficiare del finanziamento saranno i Comuni di: Castelvetrano (132 Mila euro), Poggioreale (98 Mila euro), Salemi (131 Mila euro), Santa Ninfa – che riceverà la quota maggiore, 149.590 mila euro • Vita ✅ Un risultato importante per tutto il territorio trapanese.