Castelvetrano, da domani torna alla normalità l’erogazione idrica

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-29

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che da domani sarà ripristinata la regolare erogazione idrica in tutta la città. Il risultato è stato possibile grazie alla riattivazione dei pozzi Ottoveggio e La Cascia, oggi pienamente funzionanti grazie a dei tempestivi interventi che ne hanno stabilizzato la totale funzionalità. Contestualmente Siciliacque ha normalizzato i flussi di adduzione, consentendo la stabilizzazione della rete idrica cittadina.

Lavoro importante svolto dall’Ambito Idrico della Provincia di Trapani, insieme alla V Direzione comunale e all’assessore Brillo, che hanno seguito passo dopo passo l’intero iter tecnico e operativo, permettendo di superare una fase particolarmente critica. Pur rientrando l’emergenza, l’Amministrazione invita la cittadinanza a un uso parsimonioso del prezioso liquido, evitando sprechi e comportamenti che possano compromettere la stabilità del sistema. Il Comune continuerà a monitorare costantemente l’intero assetto idrico per garantire continuità e sicurezza del servizio.