Da una letterina al Sindaco a piccole “imprenditrici” per beneficenza nel Sistema delle Piazze. Lentini: “Grazie per il vostro impegno”

di: Redazione - del 2025-11-30

Piccole “imprenditrici” per beneficenza crescono a Castelvetrano. Da una letterina scritta al primo cittadino Giovanni Lentini nasce l’opportunità di avere una casetta in legno nel sistema delle Piazze dove ieri sera è stata inaugurata la nuova illuminazione.  Le bambine nei giorni scorsi avevano scritto una letterina dolcissima per chiedere di poter partecipare con i loro oggettini destinati alla beneficenza.

    • La loro richiesta, arrivata su un foglietto pieno di entusiasmo e spontaneità, ha subito colpito il Sindaco, che aveva promesso di passare a trovarle. Promessa mantenuta: ieri sera il primo cittadino si è fermato con loro, ha guardato da vicino i lavori preparati con cura e ha ringraziato le piccole per il grande messaggio di generosità che stanno dando alla città.

    Tra sorrisi, emozione e qualche scatto fotografico accanto alla loro bancarella, il Sindaco si è complimentato per l’iniziativa, per la creatività e per la scelta di destinare il ricavato a chi ha più bisogno. Un gesto semplice ma profondamente significativo, che rende i Mercatini di Natale un luogo in cui la festa incontra la solidarietà.

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

