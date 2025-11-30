Castelvetrano piange la scomparsa di Elio Bianco, stimato geologo e docente di Scienze Naturali

di: Redazione - del 2025-11-30

Si è spento all'età di 89 anni il Prof. Elio Bianco. Geologo, per oltre trent’anni ha altresì svolto l’attività di docente di Scienze Naturali presso diversi istituti superiori della provincia e, negli ultimi venticinque anni di insegnamento, è stato docente presso l’Istituto Tecnico Commerciale e il Liceo Scientifico di Castelvetrano. I funerali saranno domani 1 dicembre alle ore 15:00 presso la Chiesa dei Cappuccini.