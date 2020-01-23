  • A3 dottor Gianni catalanotto
Shopping Natalizio, da domenica 7 dicembre partirà il servizio navetta per spostamenti Belicittà-Centro Storico

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-01

A partire dal 7 dicembre 2025, a Castelvetrano sarà attivato un servizio navetta dedicato agli spostamenti dall’area commerciale (Belicittà) verso il Centro Storico. L’obiettivo è quello di agevolare la mobilità dei cittadini, sostenere le attività commerciali locali e rendere più accessibile l’area centrale della città, particolarmente animata in vista delle festività.

    • L’iniziativa, proposta dalla ditta Selinunte Tour, è stata accolta e coordinata dall’Assessore alle Attività Produttive Monia Rubbino e con il supporto operativo della Pro Loco Triscina per le attività di promozione e informazione alla cittadinanza.

    Il servizio sarà attivo nei weekend e nei giorni festivi di dicembre, con capolinea presso il Sistema delle Piazze e fermate strategiche nelle principali aree parcheggio esterne. È previsto un costo simbolico, pensato per incentivare la partecipazione di residenti, visitatori e turisti.

    L’ iniziativa proposta all’amministrazione comunale non solo migliorerà la fruibilità del Centro Storico, ma rappresentaerà anche un importante sostegno al commercio locale e un’opportunità di valorizzazione dell’immagine della città durante il periodo più suggestivo dell’anno. Seguiranno maggiori informazioni su fermate e orari.

