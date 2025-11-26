  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Furti di olive, raffiche di denunce e arresti nel trapanese

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-26

Commenti
Immagine articolo: Furti di olive, raffiche di denunce e arresti nel trapanese

In concomitanza con il periodo della raccolta delle olive, i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, hanno intensificato i servizi di controllo nelle aree agricole al fine di arginare il fenomeno di furti negli uliveti, che hanno portato a nuovi arresti e denunce. I Carabinieri della Stazione Borgo Annunziata, ad esito accertamenti relativi al furto di oltre sei quintali di olive perpetrato a Misiliscemi in C/da Ballottella, hanno denunciato quattro uomini di 35, 52, 53, e 69anni.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • A Valderice i Carabinieri della locale Stazione Carabinieri, hanno tratto in arresto un 22enne e due donne di 28 e 19 anni, sorpresi di notte a rubare olive in un terreno di C/da Fico, le olive che i due avevano già raccolto, “oltre un quintale”, sono state restituite al legittimo proprietario. A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, non veniva disposta alcuna misura per le due donne, mentre per l’uomo veniva disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Lavanderia speed Queen H2
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Novembre - "Grande professionalità nel reparto di Ginecologia dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di ringraziamento di una nostra lettrice

    25 Novembre - Il lettore scrive: "Vegetazione che diventa anche covo di topi"

    12 Novembre - Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    I più letti

    Incidente mortale sulla Palermo - Sciacca. Morto un ragazzo di 18 anni. Ci sono feriti

    Panico su autobus di linea sulla A29, medico blocca autista ubriaco

    Castelvetrano, uomo colto da malore, auto impatta su veicolo parcheggiato

    Castelvetrano, droga e armi, carabinieri arrestano due castelvetranesi

    "Grande professionalità nel reparto di Ginecologia dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di ringraziamento di una nostra lettrice

    Lube store p1 dal 7 ottobre