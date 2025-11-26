  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

"Grande professionalità nel reparto di Ginecologia dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di ringraziamento di una nostra lettrice

Resta sempre aggiornato

del 2025-11-26

Commenti
Immagine articolo: "Grande professionalità nel reparto di Ginecologia dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di ringraziamento di una nostra lettrice

Riceviamo e pubblichiamo la lettera della nostra lettrice Celeste Bonanno che ha vissuto giorni di ricovero all'interno del reparto di Ginecologia dell'Ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano. Parole di ringraziamento di elogio nei confronti del personale medico e paramedico.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "Siamo abituati, spesso, ad accentuare e criticare l'Ospedale di Castelvetrano, facendo di tutta l'erba un fascio. Questa volta, però, le mie parole vogliono essere di stima ed affetto verso il nosocomio citato. Sono stata ricoverata 9 lunghi giorni nel reparto di Ginecologia. Ho avuto paura. E quando hai tanta paura, impari ad apprezzare anche solo una carezza. Ed è stato questo che ho trovato in reparto: oltre la professionalità e dedizione impeccabile delle infermiere e dei medici, ho ricevuto affetto sorrisi e cure che vanno oltre il saper fare il proprio lavoro. Ho imparato che non è scontato essere umani e insieme saper indossare un camice. 

    Ho imparato che sotto quel camice, in quel reparto, ci sono Cuori Immensi che meritano di essere lodati perché nulla è dovuto.Grazie al mio Doc, Vito Cuttone, che mi ha salvata per due volte in 24 h tenendomi la mano come solo un Buon Capitano sa fare. Grazie. Grazie alle meravigliose infermiere: Vita, Jessica, Maria Antonietta, Sonya, Anita, Grazia e Rosa. Il vostro lavoro definisce l'eccellenza del reparto. Non vi dimenticherò mai. Grazie alle OSS e OSA il cui lavoro,spesso, viene sottovalutato. Grazie a Laura e Carmela: con voi ho sentito il calore che solo una mamma sa dare. Grazie a Giovanna, Giovannella e Lucia. Grazie al Dottor Anzalone per avermi stretto la mano rassicurandomi con la sua simpatia! Grazie alla Dottoressa Roma ed a Valentina. 

    Questo mio lungo e amorevole ringraziamento spero sia di auspicio a tutte le donne, che solo per sentito dire, disprezzano il reparto non conoscendo la reale Laboriosità dello staff. Con immensa riconoscenza Celeste, la ragazza dal cerchietto strano".

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Lavanderia speed Queen H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Novembre - "Grande professionalità nel reparto di Ginecologia dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di ringraziamento di una nostra lettrice

    25 Novembre - Il lettore scrive: "Vegetazione che diventa anche covo di topi"

    12 Novembre - Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    I più letti

    Incidente mortale sulla Palermo - Sciacca. Morto un ragazzo di 18 anni. Ci sono feriti

    Panico su autobus di linea sulla A29, medico blocca autista ubriaco

    Castelvetrano, uomo colto da malore, auto impatta su veicolo parcheggiato

    Castelvetrano, droga e armi, carabinieri arrestano due castelvetranesi

    "Grande professionalità nel reparto di Ginecologia dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di ringraziamento di una nostra lettrice

    Lube store p1 dal 7 ottobre