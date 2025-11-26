"Grande professionalità nel reparto di Ginecologia dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di ringraziamento di una nostra lettrice

del 2025-11-26

Riceviamo e pubblichiamo la lettera della nostra lettrice Celeste Bonanno che ha vissuto giorni di ricovero all'interno del reparto di Ginecologia dell'Ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano. Parole di ringraziamento di elogio nei confronti del personale medico e paramedico.

"Siamo abituati, spesso, ad accentuare e criticare l'Ospedale di Castelvetrano, facendo di tutta l'erba un fascio. Questa volta, però, le mie parole vogliono essere di stima ed affetto verso il nosocomio citato. Sono stata ricoverata 9 lunghi giorni nel reparto di Ginecologia. Ho avuto paura. E quando hai tanta paura, impari ad apprezzare anche solo una carezza. Ed è stato questo che ho trovato in reparto: oltre la professionalità e dedizione impeccabile delle infermiere e dei medici, ho ricevuto affetto sorrisi e cure che vanno oltre il saper fare il proprio lavoro. Ho imparato che non è scontato essere umani e insieme saper indossare un camice.

Ho imparato che sotto quel camice, in quel reparto, ci sono Cuori Immensi che meritano di essere lodati perché nulla è dovuto.Grazie al mio Doc, Vito Cuttone, che mi ha salvata per due volte in 24 h tenendomi la mano come solo un Buon Capitano sa fare. Grazie. Grazie alle meravigliose infermiere: Vita, Jessica, Maria Antonietta, Sonya, Anita, Grazia e Rosa. Il vostro lavoro definisce l'eccellenza del reparto. Non vi dimenticherò mai. Grazie alle OSS e OSA il cui lavoro,spesso, viene sottovalutato. Grazie a Laura e Carmela: con voi ho sentito il calore che solo una mamma sa dare. Grazie a Giovanna, Giovannella e Lucia. Grazie al Dottor Anzalone per avermi stretto la mano rassicurandomi con la sua simpatia! Grazie alla Dottoressa Roma ed a Valentina.

Questo mio lungo e amorevole ringraziamento spero sia di auspicio a tutte le donne, che solo per sentito dire, disprezzano il reparto non conoscendo la reale Laboriosità dello staff. Con immensa riconoscenza Celeste, la ragazza dal cerchietto strano".